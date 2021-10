Pioli: «Serve restare concentrati. Inter? Proviamo a vincere gara per volta»

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa post Roma-Milan, ha parlato del percorso della sua squadra. Nel prossimo incontro, i rossoneri sfideranno l’Inter nel derby di Milano

Quando è arrivata la consapevolezza nel Milan per vincere lo scudetto.

«Arriveranno dei problemi durante il corso della stagione e quindi dobbiamo restare sempre molto umili e molto concentrati sulla prossima gara. Sappiamo che le nostre antagoniste sono delle squadre fortissime e noi dobbiamo pensare a partita dopo partita e di provarle a vincere una alla volta».

Quali errori la squadra non deve commettere.

«Nelle ultime 60 partite di campionato, siamo stati tra il primo e il secondo posto. Anche lo scorso anno tra febbraio e marzo abbiamo perso qualche punto a causa dei vari impegni tra Europa League e Coppa Italia che non ci ha permesso di rimanere attaccati all’Inter. Siamo stati primi per molto tempo nella passata stagione. Quest’anno dobbiamo essere più continui, non mi interessa essere primi ma bisogna rimanere concentrati io ad allenare la squadra e i giocatori a far bene in campo».