VIDEO – Sampdoria-Roma 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Roma, posticipo della decima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



BASTA UN RIGORE – Sampdoria-Roma 0-1 nel posticipo della decima giornata di Serie A. La sfida tra Dejan Stankovic e José Mourinho, due eroi del Triplete dell’Inter, si risolve a favore del portoghese. La Roma sfrutta un tocco di mano di Alex Ferrari dopo cinque minuti, su cross di Tammy Abraham, per ottenere un rigore al VAR. Dal dischetto va Lorenzo Pellegrini al 9′, Emil Audero intuisce ma non può respingere. La Sampdoria, ultima in classifica e nel mezzo di diverse difficoltà societarie, non trova quasi mai la spinta giusta per colpire. Al 55′ Andrea Belotti entra in area da destra, ma sul suo tiro si oppone Audero di piede. Entra dalla panchina Nicolò Zaniolo che ha due occasioni in cinque minuti: prima tira addosso ad Audero, poi ruba palla a Omar Colley si invola e in diagonale manda a lato. Quando Zaniolo segna è in fuorigioco, il gol non vale ma la Roma non rischia mai.

Video con gli highlights di Sampdoria-Roma dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.