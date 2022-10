Jovic e l’infortunio in Lecce-Fiorentina, le condizioni da Italiano vista Inter

Jovic è uscito al 7′ di Lecce-Fiorentina per un infortunio (vedi articolo). Italiano, in conferenza stampa dopo l’1-1 del Via del Mare (vedi articolo), aggiorna sulle condizioni dell’attaccante serbo a pochi giorni dall’Inter.

STOP DA VALUTARE – Fiorentina-Inter si giocherà sabato alle ore 20.45 e in questi giorni si capirà se Luka Jovic potrà essere della partita. Per l’attaccante un infortunio muscolare, da valutare. Vincenzo Italiano, dopo le dichiarazioni alle TV (vedi articolo), parla anche in conferenza stampa: «Su Jovic sinceramente non so darvi notizie diverse da quelle che so. Ha sentito un problemino e vediamo, spero che si sia fermato in tempo e che non sia niente di grave».