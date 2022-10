Fiorentina, pari prima dell’Inter. Il Lecce chiude in dieci uomini

La Fiorentina sabato alle 20.45 sfiderà l’Inter e oggi ha concluso la giornata di Serie A con un pareggio. Al Via del Mare non basta Ceesay al Lecce, pareggia Kouamé per l’1-1.

IL PAREGGIO – Finisce 1-1 il posticipo di Serie A fra Lecce e Fiorentina. I viola non riescono a superare i loro problemi soprattutto realizzativi, a cinque giorni dalla partita con l’Inter. Questo anche perché, in avvio di partita, si fa male Luka Jovic costretto al cambio (vedi articolo). Al suo posto entra Arthur Cabral che pensa di aver segnato al 36’, su errore della difesa salentina, ma c’è un fuorigioco iniziale di Giacomo Bonaventura (non facile da vedere) e il VAR annulla. Così a segnare è il Lecce, al 43’ con gran giocata di Joan Gonzalez su Dodò alla bandierina e cross dal fondo per la deviazione di Assan Ceesay. Quest’ultimo aveva già segnato contro l’Inter all’esordio in Serie A e in precedenza si era mangiato l’1-0. Dopo un altro gol annullato a Cabral (palla uscita, al 45’) la Fiorentina trova la rete stavolta valida: è il 48’, cross proprio di Cabral a centro area per il colpo di testa vincente di Christian Kouamé. Poi tante occasioni, ma Wladimiro Falcone più volte salva la sua porta, soprattutto su un pallonetto di Nico Gonzalez. Al 95’ secondo giallo in pochi istanti per Antonino Gallo, ma nei pochi secondi in dieci il Lecce regge all’assalto della Fiorentina.