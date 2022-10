Fiorentina, infortunio per un attaccante contro il Lecce! Occhio all’Inter

Tegola in casa Fiorentina in vista della gara di sabato contro l’Inter. Nella sfida in corso ora contro il Lecce, Vincenzo Italiano è stato costretto a cambiare un attaccante dopo un infortunio. Da valutare le condizioni in vista della partita contro i nerazzurri.

INFORTUNIO – Non arrivano buone notizie per la Fiorentina in vista della gara di sabato contro l’Inter. Nella sfida in corso ora contro il Lecce, infatti, Vincenzo Italiano è stato costretto a cambiare dopo solo 9 minuti di gioco l’attaccante Luka Jovic. Infortunio per il serbo, che ha rimediato un problema muscolare in occasione di un cambio di direzione. Al suo posto in campo Arthur Cabral, ma resta da capire l’entità del problema per Jovic in vista di sabato.