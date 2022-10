Vieri: «L’Inter può fare filotto, ora mi aspetto che torni a lottare per il titolo»

Vieri fiducioso nei confronti dell’Inter. L’ex nerazzurro, in collegamento alla sua Bobo Tv, ritiene pronta la squadra di Inzaghi per fare filotto di gare. Ha tutto per lottare per lo Scudetto

GRANDE SQUADRA − Christian Vieri non ha dubbi sui nerazzurri, puntino allo Scudetto: «Mancano ancora tante partite, fra poco ci saranno i Mondiali e poi il rientro dopo la sosta, l’Inter ha tutto per tornare a lottare per lo Scudetto. Può fare filotto. Tra poco rientrerà anche Lukaku che ti dà tanto in più. L’Inter è forte, mi aspetto partite in cui comanda il gioco e vince. Mi aspetto una grande Inter, gioca bene e ha grandi giocatori. Normale vincere contro la Salernitana, così come a Sassuolo. Si sono ripresi alla grandissima, può solo migliorare. Tra un mese, voglio che sia lì a lottare per le posizioni alte».