VIDEO – Sampdoria-Lazio 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Lazio, anticipo della quarta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



TRAVOLTI – Sampdoria-Lazio 3-0 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. La Sampdoria ne rifila tre alla Lazio, che non vince dall’esordio e becca un’altra pesante sconfitta dopo quella con l’Atalanta. L’equilibrio dura mezz’ora, poi al 32′ Tommaso Augello crossa da sinistra e pesca in mezzo all’area Fabio Quagliarella, che solissimo può saltare di testa e infilare la porta di Thomas Strakosha. Scatenato Augello, che poco dopo con un tiro-cross quasi pesca l’angolino, con Strakosha che si salva. Il portiere albanese non può nulla proprio su Augello al 41′, quando il terzino sinistro con un sinistro dal limite sfrutta un corner respinto corto. La Lazio, priva di Ciro Immobile squalificato, non riesce a ripetere le tante rimonte della scorsa stagione. Al 74′ becca anche il terzo, con un tiro di Quagliarella respinto da Strakosha sul quale Patric si addormenta, facendosi scippare palla da Valerio Verre: tocco per Mikkel Damsgaard, che vince un rimpallo e scarica un destro sotto la traversa che chiude i giochi. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.