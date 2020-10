Conte: “Imprecisione Inter, non abbiamo realizzato quanto creato”

Condividi questo articolo

Antonio Conte – Rai

Conte fa autocritica per la sconfitta nel derby. L’allenatore dell’Inter ha parlato anche a “Rai Radio 1”, dopo il KO per 1-2 contro il Milan, e nella sua breve dichiarazione ha segnalato i tanti errori davanti alla porta.

COSÌ NON VA BENE – Antonio Conte parla a Radio Rai dopo Inter-Milan 1-2. Il tecnico se la prende per le tante occasioni sciupate: «Sia per bravura del portiere, sia per imprecisione nostra, non siamo stati bravissimi a realizzare tutto quello che abbiamo creato. Però, al tempo stesso, bisogna dare anche merito al Milan e fargli i complimenti, perché hanno tenuto botta nonostante una situazione difficile».