VIDEO – Crotone-Juventus 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Alvaro Morata Crotone-Juventus

Crotone-Juventus, anticipo della quarta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



FERMATI ANCORA FUORI CASA – Crotone-Juventus 1-1 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. La Juventus fa un altro passo falso, questa volta molto pesante perché non vince su un campo solitamente abbordabile. Il Crotone si porta in vantaggio quasi subito: Leonardo Bonucci entra in ritardo su Junior Messias, l’arbitro indica il calcio di rigore. Dal dischetto va Simy che spiazza Gianluigi Buffon e ripete il gol di un paio d’anni fa, 1-0 al 12′. Il vantaggio calabrese dura nove minuti, poi Dejan Kulusevski apre sulla destra per il debuttante Federico Chiesa che va via ad Arkadiusz Reca e crossa al centro per l’inserimento vincente di Alvaro Morata. Primo gol dal ritorno per lo spagnolo, che “sostituisce” il positivo Cristiano Ronaldo in tutto e per tutto. La partita per la Juventus si complica quando Chiesa entra malissimo su Luca Cigarini: rosso diretto. I bianconeri però riuscirebbero a trovare il gol a un quarto d’ora dalla fine, ancora con Morata, ma è in fuorigioco sull’assist di Juan Guillermo Cuadrado. Il VAR, dopo un lungo consulto, annulla e il Crotone leva lo zero dalla classifica. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.