VIDEO – Parma-Fiorentina 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Fiorentina, match della trentesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



TRIPLO RIGORE – Parma-Fiorentina 1-2 nella trentesima giornata di Serie A. Il Parma perde la terza partita nel giro di una settimana e le speranze Europa League diminuiscono sempre più. Successo salvezza per la Fiorentina, che di contro si allontana dalla zona retrocessione. Partenza propositiva dei viola, con un gran tiro di Lorenzo Venuti che Luigi Sepe sfiora mandandolo sulla traversa. Proprio il laterale si guadagna il rigore del vantaggio, per fallo di Riccardo Gagliolo, con trasformazione affidata allo specialista Erick Pulgar al 19′. Su punizione in area colpo di testa di German Pezzella e respinta di braccio di Matteo Darmian, l’arbitro Rosario Abisso non se ne accorge ma il VAR gli fa assegnare un altro rigore. È il 31′, Pulgar è ancora freddo e fa doppietta. Pezzella poi rischia di rovinare tutto, con una gomitata a Kucka: Abisso non vede manco questa, glielo fa di nuovo notare il VAR. Dagli undici metri trasforma lo stesso Kucka, ma i quarantuno minuti successivi più recupero non portano a un altro cambio di risultato. Da valutare le condizioni di Franck Ribéry, uscito per infortunio. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.