VIDEO – Brescia-Verona 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Brescia-Verona, match della trentesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Mario Rigamonti.



CORSA ARRESTATA – Brescia-Verona 2-0 nella trentesima giornata di Serie A. Il Brescia riprende due punti alla quartultima, anche se forse è tardi per la salvezza. Brusco stop invece del Verona, ora più lontano dal settimo posto. Un errore incredibile di Marco Silvestri, su punizione di Sandro Tonali, regala palla a Ernesto Torregrossa nell’area piccola ma il suo tiro finisce sul palo. Per l’Hellas è una gioranta storta, con Fabio Borini che deve poi uscire per infortunio. Il vantaggio del Brescia arriva al 52′, quando l’appena diciottenne Andrea Papetti di testa su corner di Tonali trova la traiettoria giusta per mandare il pallone nell’angolo lontano. Reazione di nervi del Verona, ma Jesse Joronen si oppone su Valerio Verre. Torregrossa prende il secondo legno di serata, con un tiro stavolta toccato da Silvestri, ma il Brescia non paga le occasioni sciupate. Anzi, nel quinto minuto di recupero, in contropiede firma il 2-0 con un rimpallo che favorisce il sinistro di Alfredo Donnarumma in piena area. Di seguito il video con la sintesi di Brescia-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.