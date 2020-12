VIDEO – Napoli-Torino 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Torino, match della quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



OCCASIONE SPRECATA PER ENTRAMBE – Napoli-Torino 1-1 nella quattordicesima giornata di Serie A. Il Napoli spreca il vantaggio psicologico dato dal ricorso vinto per il 3-0 a tavolino contro la Juventus ed evita la sconfitta solo nel recupero. L’ex Simone Verdi ha la prima chance, va via bene sulla destra e il suo tiro lo sventa Alex Meret. Poco dopo Andrea Belotti ci prova da lontano, mancando di poco l’eurogol. A sorpresa al 56′ passa il Torino: corner giocato, cross di Verdi toccato di testa da Giovanni Di Lorenzo e Armando Izzo, napoletano di Scampia rilanciato per l’occasione, di controbalzo firma l’incredibile 0-1. Diventa un assedio, con Piotr Zielinski che di testa sfiora il pari tirando in bocca a Salvatore Sirigu. Nel secondo minuto di recupero il polacco di prima trova una giocata geniale per Lorenzo Insigne, che apre il piatto destro e trova una spettacolare battuta a rete per il pari. Il Torino, da inizio campionato, ha perso ben ventitré punti da posizione di vantaggio: è ultimo da solo a Natale. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.