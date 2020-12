VIDEO – Milan-Lazio 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Theo Hernandez Milan-Spezia

Milan-Lazio, match della quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



NATALE IN TESTA – Milan-Lazio 3-2 nella quattordicesima giornata di Serie A. Il Milan non trova più ostacoli. Vince anche questa partita contro una big, risponde all’Inter e si riprende nel recupero la vetta della classifica dove passerà Natale e Capodanno. Avvio sprint dei rossoneri, nonostante le tante assenze: dopo dieci minuti angolo da sinistra e colpo di testa di Ante Rebic, recuperato in extremis, per il vantaggio. Il croato si guadagna anche il rigore del raddoppio, per un intervento in scivolata (discutibile) di Patric dopo una serie di rimpalli. Dal dischetto va Hakan Çalhanoglu che spiazza l’ex José Manuel Reina. Dagli undici metri ci va anche la Lazio, grazie al VAR che segnala all’arbitro un pestone di Pierre Kalulu su Joaquin Correa, costretto al cambio. Ciro Immobile si fa parare il tiro da Gianluigi Donnarumma, con l’aiuto del palo, ma sulla ribattuta di testa segna Luis Alberto, 2-1 al 28′. Immobile si riscatta al 59′, quando su grande assist di Sergej Milinkovic-Savic al volo infila il magnifico pareggio. Poi, però, Simone Inzaghi toglie entrambi perché stanchi e la Lazio, che aveva la partita in mano, si ritrae. E la perde al 92′: corner da sinistra, stavolta il colpo di testa è sul primo palo di Theo Hernandez ma il risultato è lo stesso del primo tempo. E ancora una volta nel finale il Milan guadagna punti. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.