VIDEO – Napoli-Lazio 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Lazio, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



LA CELEBRAZIONE MIGLIORE – Napoli-Lazio 4-0 nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Il Napoli onora al meglio la memoria di Diego Armando Maradona, nella serata del ricordo a un anno dalla scomparsa. Dopo aver presentato la statua in onore del fuoriclasse argentino i partenopei travolgono la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, prendendosi la vetta in solitaria. Sette minuti e il punteggio è già sbloccato, con Dries Mertens murato da Danilo Cataldi ma dietro arriva Piotr Zielinski che segna. Al 10′ partita già indirizzata, Lorenzo Insigne serve Mertens che mette a sedere Patric e piazza il pallone del raddoppio a centro area. Ci prova Ciro Immobile da posizione defilata, ma riesce soltanto a scheggiare il palo in maniera non troppo pericolosa. È invece splendida la parata di David Ospina al 25′, su destro di Luis Alberto, dal corner colpo di testa di Francesco Acerbi sulla traversa. Dal possibile 2-1 si passa al 3-0 in quattro minuti, con assist di Hirving Lozano e magnifico destro a giro imparabile di Mertens. Doppietta del belga, partita già in ghiaccio per Luciano Spalletti. La ripresa è una formalità, c’è comunque il tempo per un gran tiro da venticinque metri di Fabian Ruiz a battere ancora l’ex José Manuel Reina. Il Napoli sfrutta la sconfitta del Milan e va a +3, quinta sconfitta in campionato per la Lazio.

Video con gli highlights di Napoli-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.