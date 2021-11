Inter, andamento dei prestiti: Oristanio si ripete, Pinamonti uomo derby

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, con Pinamonti sugli scudi dopo il derby toscano (vedi articolo) e Oristanio ancora in gol.



RIEPILOGO PRESTITI – Tra i giocatori dell’Inter che momentaneamente vestono altre maglie, i protagonisti di questo weekend rimangono gli stessi. In Olanda, Gaetano Oristanio firma il terzo gol stagionale, che avvia la vittoria del Volendam contro il Den Bosch. Nella stessa partita, Filip Stankovic protegge alla grande i pali del Volendam, finendo imbattuto (3-0). In Italia invece il grande protagonista è Andrea Pinamonti, che a un minuto dal novantesimo segna il gol vittoria per l’Empoli contro i rivali della Fiorentina. Invece è incolore la prestazione del rientrante Dalbert in Cagliari-Salernitana, mentre Zinho Vanheusden continua a non vedere il campo col Genoa. Infine, in Portogallo si segnala un assist di Valentino Lazaro, nello 0-7 che il Benfica rifila al Belenenses: i rivali sono tuttavia decimati dal COVID-19 (solo nove giocatori in campo al fischio d’inizio, poi scesi a sei), e la partita viene abbandonata al 48′.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Udinese-Genoa 0-0: in panchina

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari-Salernitana 1-1: titolare (sostituito al 60′), 63′ in campo, 1 ammonizione

ANDREA PINAMONTI (A) – Empoli-Fiorentina 2-1: titolare, 98′ in campo, 1 gol

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia-Bologna 0-1: in panchina, subentra al 58′, 36′ in campo, 1 ammonizione

EDOARDO VERGANI (A) – Cagliari-Salernitana 1-1: in panchina, subentra all’85’, 10′ in campo

VALENTINO LAZARO (C) – Belenenses-Benfica 0-7: titolare, 48′ in campo (partita sospesa al 48′), 1 assist

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Lucerna-Basilea 1-3: non convocato

DARIAN MALES (A) – Lucerna-Basilea 1-3: titolare, sostituito all’intervallo

ANDREW GRAVILLON (D) – Stade de Reims-Clermont 1-0: titolare, 95′ in campo

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Bordeaux-Brest 1-2: titolare, 94′ in campo

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone-Vicenza 0-1: titolare, 95′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Ascoli-Monza 1-1: non convocato

MICHELE DI GREGORIO (P) – Ascoli-Monza 1-1: titolare, 96′ in campo, 1 gol subito

GAETANO ORISTANIO (A) – FC Volendam-Den Bosch 3-0: titolare (sostituito al 67′), 1 gol

FILIP STANKOVIC (P) – FC Volendam-Den Bosch 3-0: titolare, 90′ in campo

TIBO PERSYN (C) – Genk-Club Brugge 2-3: non convocato

LORENZO GAVIOLI (C) – Benevento-Reggina 4-0: in panchina