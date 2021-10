VIDEO – Mulattieri, talento puro sia in campo che… al pianoforte!

Mulattieri, giovane attaccante in prestito al Crotone dall’Inter, è impegnato con l’Under-21. Non solo in campo, ma anche al pianoforte, come riporta Rai Sport.

MUSICA – Il suo talento in campo è ormai sotto gli occhi di tutti. Dopo la grande stagione in Olanda, Samuele Mulattieri si sta ripetendo anche con la maglia del Crotone, con cui ha già messo a segno cinque gol in Serie B. Ma il giovane attaccante in prestito dall’Inter non è talentuoso solo sul terreno di gioco. Come riporta Rai Sport, il classe 2000 è anche un pianista provetto: “Mulattieri carica così i compagni dell’Under-21 in vista della sfida di venerdì contro la Bosnia. L’attaccante scuola Inter, quest’anno in prestito al Crotone, è un brillante pianista. Una passione che condivide con Stefan de Vrij, con il quale si è più volte esibito”. Di seguito il video dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Rai Sport