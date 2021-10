Italia-Spagna, azzurri sotto di 2 gol all’intervallo. Espulso Bonucci!

Italia-Spagna, semifinale di UEFA Nations League, sta andando in scena a Milano allo stadio Giuseppe Meazza. L’incontro è al momento sul punteggio di 0-2 per le Furie Rosse. Espulso Bonucci.

SVANTAGGIO – A San Siro si sta disputando la sfida Italia-Spagna, semifinale di UEFA Nations League. La partita è sul punteggio di 0-2. Gli uomini di Luis Enrique sono passati in vantaggio al 17′ con il giocatore del Manchester City Ferrán Torres su assist di Mikel Oyarzabal. Nell’occasione è apparso incerto il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni al centro dell’area. La squadra del CT Roberto Mancini ha avuto alcune chance per pareggiare, la più grande sui piedi di Lorenzo Insigne che però ha calciato alto da buona posizione. Al 42′ espulso Leonardo Bonucci per un gomito troppo alto in un contrasto aereo. La Spagna ha sfruttato subito il vantaggio numerico e ha trovato il raddoppio al 47′ con Ferrán Torres che di testa ha messo a segno la sua personale doppietta. Nella ripresa servirà un’impresa per accedere alla finale.