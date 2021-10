Lazio, ripresa degli allenamenti in attesa dell’Inter. Le ultime da Formello

Lazio-Inter si disputerà sabato 16 ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di Sarri si è ritrovata oggi per riprendere gli allenamenti in vista del match contro i nerazzurri.

SEDUTA – La Lazio di Maurizio Sarri è tornata ad allenarsi in preparazione della sfida contro l’Inter in programma dopo la sosta per le nazionali. Al Centro Sportivo di Formello, dopo il riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto esercizi tecnici, seguiti da una partitella a campo ridotto. Prevista una doppia seduta di allenamento per la giornata di domani. Mattia Zaccagni si è allenato in gruppo. L’obiettivo principale per la squadra capitolina è adesso il completo recupero di Ciro Immobile per il match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi (vedi articolo).

Fonte: sslazio.it