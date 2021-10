Immobile, infortunio quasi del tutto smaltito. Pronto per Lazio-Inter – Sky

Ciro Immobile sta recuperando dall’infortunio che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante biancoceleste sarà a disposizione di Sarri per il big match Lazio-Inter

RECUPERO – Maurizio Sarri per la sfida tra Lazio ed Inter, in programma il 16 ottobre, potrebbe ritrovare un tassello importante del suo undici. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il recupero di Ciro Immobile, fermo ai box da alcune settimane per un problema fisico, procede bene. L’attaccante dei biancocelesti, infatti, ha ricominciato ad allenarsi con i compagni di squadra e la sua presenza contro l’Inter di Simone Inzaghi sembra sempre più certa. Tempi più lunghi, invece, per Mattia Zaccagni. Difficile un recupero per la fine della sosta.