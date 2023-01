VIDEO – Miranda dice addio al calcio giocato e saluta: «Inter, grazie mille»

Miranda ha annunciato l’addio al calcio giocato. Il difensore brasiliano, che ha indossato anche la maglia dell’Inter dal 2015 al 2019, saluta tutti i club nei quali ha militato compreso dunque quello nerazzurro

RINGRAZIAMENTI – Joao Miranda lascia il calcio giocato e lo annuncia con un video pubblicato sui propri social. Il difensore brasiliano, che dal 2015 al 2019 ha indossato anche la maglia dell’Inter, al club nerazzurro rivolge i suoi saluti e ringraziamenti: «Inter, voglio dirti grazie mille».

O momento chegou. A todos que torceram por mim, meu agradecimento mais especial. Muito obrigado, futebol! Fica a história. 🎥 @ligaagencia pic.twitter.com/W7doWCrvmk — Miranda (@miranda023) January 11, 2023

Miranda aggiunge: “Il momento è arrivato. A tutti coloro che hanno tifato per me, i miei ringraziamenti più speciali. Grazie mille, calcio! La storia rimane”. In bocca al lupo!