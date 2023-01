Inter-Verona, sabato a San Siro la sfida: gialloblù al lavoro! Il programma

Inter-Verona è la sfida in programma sabato 14 gennaio a San Siro alle ore 20.45, valevole per la diciottesima giornata di Serie A. La squadra gialloblù anche oggi ha lavorato allo allo Sporting Center ‘Paradiso’ in vista della sfida ai nerazzurri. Di seguito il report

LAVORO ODIERNO – Inter-Verona è la sfida in programma sabato alle 20.45, valevole per la diciottesima giornata di Serie A. I gialloblù, reduci da una bella vittoria contro la Cremonese, puntano a far bene a San Siro per mettere in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi. Il gruppo di Zaffaroni anche oggi ha lavorato allo Sporting Center ‘Paradiso’ dove ha svolto attivazione ed esercitazioni tecnico-tattiche. Domani, giovedì 12 gennaio, è in programma una seduta di allenamento mattutina.