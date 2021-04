VIDEO – Milan-Sampdoria 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Sampdoria, anticipo mattutino della ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



FERMI AL PALO – Milan-Sampdoria 1-1 nell’anticipo mattutino della ventinovesima giornata di Serie A. Il Milan continua a non vincere in casa, dove non trova i tre punti da due mesi. Contro la Sampdoria pessimo primo tempo dei rossoneri, salvati da Gianluigi Donnarumma e da alcuni rimpalli favorevoli. Zlatan Ibrahimovic, di rientro dagli impegni con la nazionale, si fa notare solo per una richiesta di rigore sulla quale l’arbitro sorvola. Al 57′ orribile passaggio in orizzontale di Theo Hernandez, che regala palla a Fabio Quagliarella: pallonetto da venticinque metri a scavalcare Donnarumma e Sampdoria avanti. Decimo gol in questa Serie A dell’attaccante campano, per la quinta stagione consecutiva in doppia cifra. Subito dopo però rovina tutto Adrien Silva, che già ammonito entra in scivolata in netto ritardo al limite dell’area avversaria e si prende il secondo giallo. Il Milan riesce solo a pareggiare, all’87’ contropiede con tocco di Franck Kessié per Jens Petter Hauge, che sfrutta un rimpallo e un’uscita a caso di Emil Audero per piazzare il destro dell’1-1. Nel terzo dei cinque minuti di recupero Kessié ha la palla per vincerla, il suo tiro deviato da Bartosz Bereszynski finisce sul palo. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.