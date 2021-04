Nainggolan: «Inter? Partita come tutte le altre. Vicina a vincere scudetto»

Nainggolan ha giocato questo pomeriggio Cagliari-Verona 0-2, senza evitare la terza sconfitta consecutiva dei rossoblù sempre più vicini alla retrocessione (vedi articolo). Fra otto giorni il belga tornerà a sfidare l’Inter da avversario: della partita dell’11 aprile al Meazza ne ha parlato intervistato da Sky Sport.

SFIDA DA EX – Il Cagliari, sconfitto dal Verona, pensa già alla partita contro l’Inter, mentre i nerazzurri devono giocare prima contro Bologna e Sassuolo. Radja Nainggolan, in prestito secco alla società sarda, si esprime sul match dell’11 aprile: «Sfida particolare per me? È una partita come tutte le altre. Sappiamo che l’Inter è forte, è prima in classifica e molto vicina a vincere lo scudetto. Bisogna guardare la realtà: è una partita difficile. Però noi dobbiamo andare là consapevoli e convinti di poter andare a raccogliere qualcosa, perché sennò ti possono anche distruggere completamente. Non può essere un errore da parte nostra. Salvezza? Io ci credo, e penso che tutti i miei compagni ci credano. L’unica cosa è fare punti, non importa come».