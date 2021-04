Zambrotta: «Conte un martello. Inter, tre aspetti cruciali per la vittoria»

Gianluca Zambrotta, ex terzino della Juventus e della nazionale italiana campione del Mondo nel 2006, ha parlato durante il programma “A tutta rete” su “Rai Due”, sottolineando le capacità di Antonio Conte di gestire l’Inter in vista dello sprint finale per lo Scudetto.

CONCENTRAZIONE – Gianluca Zambrotta non ha dubbi: Antonio Conte non permetterà alcun calo di concentrazione ai suoi giocatori. Queste le parole dell’ex terzino della Juventus e della nazionale italiana: «Non bisogna dire a Conte che l’Inter ha già vinto lo Scudetto. È un martello da questo punto di vista, credo che stia entrando nella testa dei giocatori per mantenere alta la concentrazione e la mentalità vincente. È chiaro che restare fermi tre settimane non è facile, ma l’Inter ora ha un calendario abbordabile tranne forse il Napoli e gli ultimi due impegni contro Juventus e Roma. Hanno una condizione fisica ottimale e la rosa al completo. Questi sono tre aspetti fondamentali per arrivare allo Scudetto».