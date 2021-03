VIDEO – Milan-Inter non è ancora finita: lo...

VIDEO – Milan-Inter non è ancora finita: lo 0-3 visto da tutte le inquadrature!

Romelu Lukaku (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images/OneFootball)

Milan-Inter si è giocata oltre una settimana fa ma in casa nerazzurra l’allungo in vetta è ancora motivo di festeggiamenti. Il video pubblicato dall’Inter attraverso i propri canali social permette di godere la vista del tris da ogni inquadratura. Di seguito il video dei tre gol segnati in Milan-Inter

⚽ | DERBY! Non ci stancheremmo mai di riguardare questi gol, giusto? E allora eccoli da tutte, ma proprio tutte-tutte, le inquadrature possibili 👇 pic.twitter.com/zVicZrt8Sa — Inter (@Inter) March 2, 2021

Fonte: Twitter [@Inter]