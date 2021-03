Festa: «BC Partners a Milano per l’Inter 3...

Festa: «BC Partners a Milano per l’Inter 3 giorni su 7! Zhang tratta dalla Cina»

Condividi questo articolo

Steven Zhang (Photo by Claudio Villa/Getty Images via OneFootball)

Festa – giornalista del quotidiano “Il Sole 24 Ore” – torna a commentare la trattativa tra Suning e BC Partners per le quote dell’Inter. I discorsi vanno avanti a distanza, con Zhang a Nanchino e Stathopoulos a Milano

TRATTATIVA A DISTANZA – La storia degli emissari di BC Partners a Milano non è una grande novità e fa sorridere un po’ il giornalista Carlo Festa, che da tempo segue le evoluzioni sul futuro delle quote nerazzurre. Anche perché Nikos Stathopoulos, manager greco di BC Partners, è a Milano tre giorni a settimana. Inoltre fa sapere che i legali coinvolti nella negoziazione sono italiani. Festa aggiunge che le riunioni tra le parti avvengono a distanza e digitalmente tramite Teams. Infine, come già anticipato settimane fa (vedi articolo), a trattare con BC Partners è direttamente Suning dalla Cina, senza bisogno di coinvolgere particolarmente l’Inter a Milano. «Quindi, nel caso dovrebbe, venire Steven Zhang da Nanchino» conclude Festa attraverso il proprio account Twitter.