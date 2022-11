L’Inter, sul proprio canale Youtube, ha pubblicato un video con i 4 gol realizzati da Julio Cruz contro la Juventus. Si tratta dei gol realizzati contro i bianconeri a Torino in sfide di campionato. In totale, El Jardinero ha realizzato ben 7 reti contro i bianconeri in cinque stagioni in nerazzurro

Fonte: Canale ufficiale Club [Inter]