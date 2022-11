Mkhitaryan l’uomo in più per l’Inter, è la carta contro la Juventus: i motivi!

Mkhitaryan ancora titolare anche in Juventus-Inter, primo Derby d’Italia per lui. Inzaghi sa di contare su un giocatore di sicuro affidamento. Può essere determinante

ANELLO − Meno uno a Juventus-Inter, una delle gare più sentite dell’intera stagione. Partita che varrà tantissimo in virtù del rientro nella lotta per lo Scudetto. Simone Inzaghi, con molta probabilità, farà affidamento all’ormai formazione tipo. Se così si può chiamare l’undici che ha portato l’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Tra questi rientra Henrikh Mkhitaryan. Anello di assoluta valenza nel centrocampo nerazzurro. Arrivato quasi a fari spenti in estate, l’armeno si sta ritagliando uno spazio molto importante per la causa interista. L’upgrade della squadra di Inzaghi è avvenuto anche grazie alla sua presenza in campo. Con il forfait di Marcelo Brozovic e lo spostamento di Hakan Calhanoglu in cabina di regia, Mkhitaryan si è preso le redini della porzione sinistra di centrocampo. Esperienza e qualità a disposizione di mister Inzaghi.

CONTRIBUTO − In Juventus-Inter, l’ex Roma sarà un’ottima carta nello scacchiere nerazzurro. I suoi inserimenti senza palla nonché la proverbiale tecnica a servizio anche dell’altro play Calhanoglu daranno manovra e respiro al gioco di Inzaghi. Probabilmente, i bianconeri inizieranno con un pressing alto in modo da stanare subito il fraseggio dell’Inter. La qualità di palleggio di Mkhitaryan potrà essere determinante per spezzare la prima linea di pressing e andare subito verso gli attaccanti. Nelle ultime uscite, si è anche fatto sentire in zona gol. Sia contro la Fiorentina che col Viktoria Plzen, ha timbrato il cartellino con due gol pesantissimi. In carriera ha segnato solamente un gol contro la Juventus nel rocambolesco 3-4 dello scorso anno all’Olimpico con la maglia della Roma. Serve incrementare il bottino.