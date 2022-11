Calvarese: «Fallo Mané? Mai punibile, il motivo. Sarebbe stato in un caso»

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha parlato dell’intervento di mano in area da parte di Sadio Mané sul tiro di Nicolò Barella in Bayern Monaco-Inter.

FALLO DI MANO – Queste le parole da parte dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sull’intervento di mani da parte di Sadio Mané in area sul tiro di Nicolò Barella in Bayern Monaco-Inter. «L’unica parte davvero difficile dove rimane una grande quota di soggettività è il fallo di mano. Quello non è mai fallo di mano punibile perché il Var evidenzia il movimento delle mani verso la palla che possono sembrare una parata, una cosa punibile, ma non è così perché va a difendere il viso e rimane nella sagoma. Sarebbe stato punibile se quelle mani fossero fuori dalla sagoma e quindi se aumentassero il volume corporeo. Quindi io non sono d’accordo: quello è non punibile per tutti, tant’è vero che al Var un arbitro, nonostante sia stato chiamato al Var, ha tenuto la decisione del campo. Quante volte l’hai visto? “Poche (la risposta di Fabio Caressa, ndr)”. E allora…».