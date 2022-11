Barella, giorno importante: un anno fa il rinnovo con i nerazzurri

Per Nicolò Barella il 5 novembre è una data speciale. Esattamente un anno fa, il centrocampista sardo rinnovava il suo contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2026

ANNIVERSARIO – Si parla di questo per Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, esattamente in data 5 novembre 2021, rinnovava il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2026. Si trattò di un rinnovo importante, poiché Barella è uno dei giocatori più importanti della rosa nerazzurra, nonché il fulcro del centrocampo interista. Il numero 23 è a Milano dal 2019, e dal suo arrivo ha avuto una crescita incredibile. Il primo in nerazzurro si chiuse con delle delusioni, come il secondo posto in campionato e la sconfitta in finale di UEFA Europa League contro il Siviglia. Il secondo anno, invece, è ricordato con grande affetto dal classe ’97. Arrivano infatti i primi due trofei in carriera, ossia lo Scudetto con i nerazzurri e l’Europeo con la maglia dell’Italia, dopo una cavalcata trionfale culminata con la vittoria ai calci di rigore contro l‘Inghilterra. La scorsa stagione Barella ha anche migliorato i suoi dati relativi a gol e assist, con 3 reti e 11 assistenze. La stagione si è conclusa con due titoli ma con la delusione dello Scudetto perso all’ultima giornata. Quest’anno, Barella è già a quota 5 gol, record assoluto per il centrocampista, che in questa stagione spera di raggiungere grandi traguardi. Sia dal punto di vista personale, sia con la maglia dell’Inter, con la quale ha rinnovato il proprio rapporto professionale esattamente un anno fa.