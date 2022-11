FOTO – Onana e De Vrij, insieme per consolidare il nuovo asse difensivo

Andre Onana sta consolidando la sua posizione tra i pali di partita in partita. Il camerunense sta anche conoscendo meglio i tre difensori che giocano davanti a lui. L’affinità migliora giocando, e per il camerunense sarà importante costruire un buon feeling con i propri difensori

FEELING IN AUMENTO – L’Inter ha postato su Instagram una foto di Andre Onana in compagnia di Stefan De Vrij, intenti a darsi il cinque. Da questa foto si può evincere che il feeling tra il camerunense e il numero 6 è in aumento. De Vrij, che da anni è abituato a giocare con Handanovic, sta ora scoprendo Onana, che rispetto allo sloveno è diverso. Le fortune dell’Inter passeranno anche dall’intesa che si riuscirà a creare tra il numero 24 e il reparto difensivo.

Ecco la foto postata dal club nerazzurro su Instagram.