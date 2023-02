VIDEO – Lega B elogia Esposito: «Ha saputo incidere già al debutto!»

Sebastiano Esposito si è reso subito protagonista in Serie B con la maglia del Bari alla sua prima presenza. La Lega B lo ha celebrato con un post pubblicato sui social.

AL DEBUTTO – Sebastiano Esposito ha trovato subito la via del gol con la maglia del Bari, lanciato titolare dal tecnico Mignani per la sfida importantissima contro la SPAL. La Lega B lo ha celebrato attraverso i social con un post su Twitter: “Sebastiano Esposito ha saputo incidere già al debutto con il Bari. All’attaccante sono bastati 60 minuti, 17 tocchi e un tiro in porta per realizzare il primo gol con i galletti”.

Sebastiano Esposito ha saputo incidere già al debutto con il Bari ⚽️ All’attaccante sono bastati 60 minuti, 17 tocchi e un tiro in porta per realizzare il primo gol con i “Galletti” 🐔#SerieBKT pic.twitter.com/COJJozfiAG — Lega B (@Lega_B) February 7, 2023

