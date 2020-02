VIDEO – Lazio-Verona 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Lazio-Verona, recupero della diciassettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



BLOCCATI – Lazio-Verona 0-0 nel recupero della diciassettesima giornata di Serie A. La Lazio sbatte sul muro Verona. Dopo tante goleade e tante partite risolte allo scadere i biancocelesti mancano la possibilità di superare l’Inter e andare al secondo posto. Primo tempo equilibrato mezz’ora, con un miracolo di Thomas Strakosha su cross di Miguel Veloso deviato da Sergej Milinkovic-Savic, poi i biancocelesti salgono di tono. Marco Silvestri interviene su Ciro Immobile, poi si ripete su Luis Alberto e in chiusura di primo tempo lo salva il palo sullo spagnolo. Nella ripresa il Verona riparte nuovamente meglio, poi si riaccende Luis Alberto col secondo palo di serata. Un gran tiro di Valerio Verre quasi finisce fra palo e portiere, poi nel finale la Lazio preme: Immobile manda sull’esterno della rete, dalla parte opposta Fabio Borini in diagonale chiama al grande intervento Strakosha. Finale tutto di Luis Alberto, migliore in campo, che costringe Silvestri a un altro miracolo (93′) e sull’angolo seguente raccoglie la respinta e prova col destro a giro fuori di poco. Non basta: solo un punto ripreso, la Juventus è a -4. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.