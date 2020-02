Pedullà: “Spalletti-Inter? I rapporti fanno la differenza. Un fastidio”

Condividi questo articolo

Pedullà era assieme a Spalletti quando l’ex allenatore dell’Inter se l’è presa per non essere stato liberato per il Milan (vedi articolo). Il giornalista, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, ha spiegato la posizione del tecnico e della società.

DISTANTI – Alfredo Pedullà analizza il contenzioso fra l’Inter e Luciano Spalletti: «La cifra è tra i quattro e i quattro milioni e mezzo. Il problema è che partiamo da una base di quattro milioni netti all’anno. Poi ci sono i bonus, che sono cose molto personali, a me risulta che quando c’era la storia di Spalletti al Milan l’Inter avrebbe contribuito a una cifra attorno a un milione, neanche due milioni. Penso soprattutto che quando deve risparmiare su un ingaggio ormai siamo usciti dal circuito che dall’Inter va alla Juventus o al Milan, questa cosa reggeva fino a dieci anni fa. Il pregresso dei rapporti penso abbia fatto la differenza: non è una questione di numeri. Lui adesso dice che va in campagna e a fare le cose che non ha fatto negli ultimi anni, è un modo anche per stemperare. Però nei rapporti si sono lasciati male, credo che questo abbia fatto la differenza. Quando gli prolungarono il contratto la loro intenzione era quella di andare avanti con un ciclo e potenziare il mercato, credo sia questa la cosa che dava fastidio a Spalletti. Ha parlato molto del fair play finanziario, era una promessa di rinforzi che nella sua gestione non poteva esserci. Uscendo avrebbe dato la possibilità a Spalletti di fare un mercato diverso».