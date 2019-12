VIDEO – Inter-Milan 4-2: le migliori partite del decennio (#9)

Inter-News.it ripercorre l’ultimo decennio della storia dell’Inter, iniziato con un Chievo-Inter e conclusosi con Inter-Genoa di sabato scorso. La seconda delle dieci migliori partite del decennio è il derby di ritorno del 2011/12, Inter-Milan 4-2 del 6 maggio 2012.

MILITO, MILITO, MILITO! – Inter-Milan 4-2 del 6 maggio 2012 è un derby surreale. Siamo alla penultima giornata di campionato, momento dove ogni punto può essere decisivo per gli obiettivi annuali. E così è, sponda rossonera: vincere vorrebbe dire giocarsi lo scudetto all’ultimo turno, contro la prima Juventus di Antonio Conte distante un solo punto. Per i nerazzurri è invece un dilemma: la vittoria nel derby significherebbe consegnare lo scudetto nelle mani bianconere. Il primo derby di Andrea Stramaccioni sulla panchina nerazzurra inizia benissimo: al 14′ Diego Milito infila Christian Abbiati da pochi passi, su assist involontario di Walter Samuel. Ma a cavallo tra primo e secondo tempo Zlatan Ibrahimovic stravolge il copione.

Inter-Milan 4-2: ripresa infuocata

Ad un minuto dall’intervallo, Ibrahimovic trasforma un rigore (nonostante i tentativi di Julio Cesar di distrarlo); al 46′ della ripresa fa fuori Maicon con una finta e firma la doppietta per l’1-2. La gara sembra di nuovo in mano ai rossoneri, che vogliono provare a bissare lo scudetto dell’anno precedente. Diego Milito non è dello stesso avviso, e al sesto minuto della ripresa trasforma un rigore che lui stesso si è guadagnato (su fallo di Ignazio Abate, personale assistman del 22 nelle stracittadine). Il 2-2 dura per quasi tutto il secondo tempo, fino all’80’. Giampaolo Pazzini subisce fallo in area, e si guadagna un altro bonus dal dischetto: Milito firma la prima (e unica) tripletta personale nel derby di Milano. Infine, a tre minuti dal 90′, il trademark di Maicon: botta imprendibile dalla distanza, che vola a infilarsi sotto l’incrocio. L’Inter batte il Milan 4-2, e l’incubo rossonero si completa: la Juventus ha contemporaneamente battuto il Cagliari, tornando a vincere lo scudetto. Nel video YouTube di “Inter Storie Nerazzurre” tutti gli highlights della gara: