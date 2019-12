VIDEO – Slavia Praga-Inter 1-3: le migliori partite del decennio (#10)

Inter-News.it ripercorre l’ultimo decennio della storia dell’Inter, iniziato con un Chievo-Inter (guarda il video) e conclusosi con Inter-Genoa di sabato scorso. La prima delle dieci migliori partite del decennio è anche la più recente: Slavia Praga-Inter dello scorso novembre, la trionfale vittoria di Praga.

DENTRO O FUORI – Penultima partita dei gironi di Champions League 2019/2020, Slavia Praga-Inter è già un crocevia per la stagione nerazzurra. Un risultato diverso dalla vittoria renderebbe inutile qualsiasi calcolo in vista dell’ultima giornata col Barcellona. Servono i 3 punti, per andare avanti in Europa, e per vendicare la doccia fredda dell’andata. Stavolta le cose vanno diversamente: al 18′ i nerazzurri passano già in vantaggio. Romelu Lukaku bullizza la retroguardia ceca e serve Lautaro Martinez, che gira in rete al volo. Al 35′ l’argentino restituisce il favore, e serve al belga la palla per il primo gol europeo con l’Inter. Punteggio sullo 0-2, in attesa della conferma del VAR: è forse fuorigioco di Lukaku? No, il nastro viene riavvolto ancor di più. Nella ripartenza si è compiuto un fallo in area dell’Inter: niente 0-2, bensì rigore per lo Slavia Praga. Il capitano Tomas Soucek spiazza Samir Handanovic e pareggia. Dal possibile 0-2 all’1-1 pochi minuti prima dell’intervallo: un colpo che ammazzerebbe chiunque, ma non l’Inter di Antonio Conte.

Lukaku-Lautaro Martinez: coppia da sogno

La ripresa è un assalto selvaggio, un’ondata furiosa che si abbatte violentemente e ripetutamente nell’area dello Slavia. La svolta arriva, finalmente, all’81’: Lukaku approfitta dello scivolone di un difensore, e da centrocampo si invola tutto solo verso la porta. Scivola anche il portiere, lanciatosi fuori area per fermare il numero 9 interista: un appoggio facile in porta per l’1-2. All’88’ la ciliegina, Lukaku e Lautaro Martinez sublimano una prestazione di coppia perfetta. Trivela del belga, girata al volo dell’argentino: 1-3, e discorso ancora aperto. Ecco il video YouTube dell’account ufficiale del club per rivivere quella gara: