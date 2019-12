VIDEO – Bayern Monaco-Inter 2-3: le migliori partite del decennio (#8)

Inter-News.it ripercorre l’ultimo decennio della storia dell’Inter, iniziato con un Chievo-Inter e conclusosi con Inter-Genoa di sabato scorso. La terza delle dieci migliori partite del decennio è Bayern Monaco-Inter 2-3 del 15 marzo 2011. Pandev completa la rimonta perfetta, nel remake della finale di Madrid.

REMAKE PERFETTO – Uno strano scherzo del destino ha deciso che Inter e Bayern Monaco si incrociassero agli ottavi di finale della Champions League 2010/2011. A meno di un anno di distanza dalla finale di Madrid, i bavaresi hanno l’occasione per vendicarsi. E la partita di andata a San Siro, decisa dalla rete di Mario Gomez al 91′, sembra la più classica e fredda delle vendette. Il ritorno si fa difficilissimo per i nerazzurri, che però possono contare su Samuel Eto’o e sul suo feeling con le partite che contano. Al 4′ Eto’o scatta sul filo del fuorigioco e brucia Thomas Kraft: 0-1 per l’Inter, passaggio agli ottavi completamente riaperto. Una beffa a cui il Bayern Monaco non vuole sottostare: in 10 minuti, tra il 21′ e il 31′, la squadra di Louis Van Gaal ribalta la gara. Prima Mario Gomez (ancora) e poi Thomas Muller rovesciano il risultato. Al 45′ i bavaresi sono in piena trance agonistica, e i nerazzurri fanno sempre più fatica a resistere all’asfissiante pressing avversario.

Bayern Monaco-Inter 2-3: secondo tempo da incorniciare

La ripresa si apre seguendo lo stesso ritornello: il Bayern Monaco attacca senza soluzione di continuità, Julio Cesar deve compiere un paio di straordinari. A rialzare la testa, portando i suoi fuori dal guardo, ci pensa Wesley Sneijder. Al 63′ il numero 10 riceve palla da Eto’o sui 20 metri, e con un destro chirurgico traccia un diagonale ineluttabile. 2-2, e più di metà ripresa per tentare l’impresa. I bavaresi adesso iniziano a pagare dazio per lo sforzo atletico compiuto, e gli uomini di Leonardo tornano arrembanti. Dopo un paio di occasioni per parte, a due minuti dalla fine si compie il miracolo. Protagonista ancora Eto’o: il camerunese semina il panico in area, e serve il secondo assist della serata, stavolta a Goran Pandev. Il macedone entra in area come un treno, e piazza un sinistro perfetto per il 2-3 finale. A marzo 2011 come a maggio 2010, l’Inter esce ancora vincente dalla sfida contro il Bayern Monaco. Dall’account YouTube “Top Football”, il video con gli highlights della gara: