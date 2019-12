Forlan: “Scudetto, Inter seria candidata. Lautaro Martinez-Lukaku ideali”

Intervistato ai microfoni di “Calciomercato.it”, Diego Forlan, ex attaccante dell’Inter, ha parlato di lotta scudetto e della coppia d’attacco Lautaro Martinez-Romelu Lukaku

ESPERIENZA IN ITALIA – Queste le parole di Diego Forlan, ex attaccante dell’Inter, sulla sua esperienza in Italia: «Un ricordo bellissimo, l’Italia è un paese stupendo e la Serie A una dei migliori campionati al mondo. Purtroppo, non ho potuto giocarci quanto avrei voluto. Se mi sarebbe piaciuto restare a giocare in Serie A? Sì, mi sarebbe piaciuto, ma capii che dovevo cogliere una nuova opportunità in Brasile, all’Internacional, e fu una mia decisione andarci. Lì conobbi la donna che oggi è mia moglie…. Se mi hanno cercato altre squadre in Italia? Qualche indiscrezione c’è stata e, sì, anche qualche contatto con diverse squadre. Ma un’offerta concreta, alla fine, non è mai arrivata».

INTER DI CONTE E SCUDETTO – Forlan quindi passa al suo possibile gradimento per l’Inter di Antonio Conte: «Certo. È una squadra solida, ben organizzata difensivamente. Segue lo stile del suo allenatore. Se la squadra nerazzurra possa vincere lo scudetto? Per me ha dimostrato che è un serio candidato a lottare per il titolo con la Juventus».

GODIN E VECINO – Forlan dice la sua anche sui suoi connazionali Diego Godin, ora trasferitosi dall’Atletico Madrid all’Inter, e Matias Vecino: «Godin? Ottimo colpo, vedo che continua ad avere un ottimo rendimento, simile a quando vestiva la maglia dell’Atletico Madrid. Vecino? Mi piace, anche lui gioca a un ottimo livello e spesso riesce anche a far gol».

LAUTARO MARTINEZ-LUKAKU – Forlan sulla coppia d’attacco nerazzurra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: «Sono ottimi attaccanti, con caratteristiche molto diverse tra loro, ma che insieme stanno benissimo. Rappresentano la coppia offensiva ideale per qualsiasi squadra».

LAUTARO MARTINEZ-BARCELLONA – Infine Forlan sul paragone che definisce Lautaro Martinez come il possibile erede di Luis Suarez al Barcellona: «Lo dirà il tempo: sono due grandi calciatori, con stili diversi anche in questo caso. Vedremo cosa accadrà…».

Fonte: Mirko Calemme – Calciomercato.it