VIDEO – Inter-Fiorentina 4-2, Vieri e Dalmat incontenibili

In vista di Inter-Fiorentina di Coppa Italia (in programma domani alle ore 20.45), riavvolgiamo il nastro di quasi 19 anni. Riviviamo Inter-Fiorentina 4-2 del 21 aprile 2001, 27^ giornata di campionato. Una sfida decisa da una doppietta di Vieri, corredata dalla magia di Dalmat e da Hakan Sukur.

SPENSIERATEZZA – La prima ora di Inter-Fiorentina del 21 aprile 2001 fa rivivere ai tifosi nerazzurri quella spensieratezza che sembrava perduta. Contro una Fiorentina altrettanto in crisi, che da un mese e mezzo ha affidato la panchina all’esordiente Roberto Mancini, Marco Tardelli fa scelte quasi obbligate. Spazio a Christian Vieri e Hakan Sukur davanti, e Stephane Dalmat preferito a Cauet, Brocchi e Farinos per affiancare Luigi Di Biagio. Scelte che pagano, perché la prima frazione si chiude con l’Inter avanti per 3-0. Le prime due reti sono di Vieri, che apre le marcature con un bel diagonale di sinistro, e raddoppia di rigore. Al 43′, la magia del francese Dalmat: scocca una bomba da 30 metri, che non lascia scampo al futuro nerazzurro Francesco Toldo.

RIPRESA – Nella ripresa, Inter-Fiorentina si chiude prima, ma si riapre poi. Al quarto d’ora Hakan Sukur segna il 4-0, con un preciso tiro a giro dal limite. La gara è più che chiusa, resta mezz’ora per attendere il fischio finale in questo anticipo serale. Non è dello stesso avviso la Fiorentina: pochi minuti dopo, Mauro Bressan sfrutta una bagarre nell’area dell’Inter per segnare il 4-1. Poi, a dodici minuti dalla fine, Enrico Chiesa beffa Sebastien Frey con un bel pallonetto dal limite. I viola si fermano però lì, rimpiangendo di essere entrati in partita troppo tardi. Nel video dell’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della gara: