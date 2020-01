Solskjaer chiude all’Inter: “Sanchez tornerÃ  e dimostrerÃ  che ci sbagliamo”

Solskjaer chiude all’Inter: “Sanchez tornerà e dimostrerà che ci sbagliamo”

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato anche del futuro di Alexis Sanchez, attaccante in prestito all’Inter

FUTURO SANCHEZ – Secondo l’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, il futuro di Alexis Sanchez non sarà a tinte nerazzurre, magari l’acquisto a titolo definitivo da parte dell’Inter in estate. Lo ha detto chiaramente: «Alexis tornerà in estate e dimostrerà a tutti che abbiamo torto». Un’affermazione che fa presagire una seconda possibilità ai Red Devils in estate per il cileno.