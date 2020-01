Vecino, Inter ha scelto: resta! I motivi della decisione e non solo – GDM

Matias Vecino sarebbe ormai a un passo verso la permanenza: a questa decisione sarebbe orientata l’Inter che così lo convocherà per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina

FUTURO VECINO – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il suo sito, Matias Vecino dovrebbe rimanere all’Inter almeno fino al termine di questa stagione. Questo sarebbe stato deciso, salvo colpi di scena, dal club nerazzurro per il futuro del centrocampista uruguaiano. Le ragioni di questa scelta sarebbero legate alla mancanza di offerte ritenute adeguate dalle parti che per le qualità importanti del giocatore che è comunque già inserito nell’organico a disposizione di Antonio Conte. Per tali motivi il calciatore sarà convocato per la partita di domani sera Inter-Fiorentina, gara unica valida per i quarti di finale di Coppa Italia.