VIDEO – Inter, 31 anni fa l’ultima partita il 31 dicembre: show col Lecce

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 31 dicembre 1988. L’ultima volta che la Serie A ha giocato nel giorno conclusivo dell’anno solare i nerazzurri proseguivano il campionato da record a Lecce.

CHIUSURA CON ALLUNGO – Trentuno anni fa l’Inter batteva 0-3 il Lecce nell’undicesima giornata di Serie A 1988-1989. Al Via del Mare arriva la capolista, ma per oltre un tempo la squadra di Giovanni Trapattoni rimane bloccata sullo 0-0 contro una formazione in lotta per non retrocedere. A venti minuti dal termine Ramon Diaz si ritrova un pallone in area, lo stoppa in maniera precisa e col sinistro supera Giuliano Terraneo. È il gol che sblocca la situazione e consente di dilagare, al 78′ un gran tiro da trenta metri di Andreas Brehme col destro (che pure non sarebbe il suo piede principale, anche se così poi calcerà il rigore decisivo nella finale dei Mondiali di Italia ’90 Germania Ovest-Argentina) vale il raddoppio. Quattro minuti più tardi arriva anche il tris di Nicola Berti, così come nel finale il vantaggio della Roma sul Napoli permette di andare a +3 sugli azzurri secondi in classifica. È l’ultima volta, a oggi, che l’Inter ha giocato una partita ufficiale nell’ultimo giorno dell’anno, situazione avvenuta in nove occasioni nella sua storia. Di seguito il video di Lecce-Inter dall’account YouTube “inter070”.