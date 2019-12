Serie A, classifica punti nell’anno solare 2019: Inter seconda non da sola

La Serie A per il 2019 si è completata domenica 22 dicembre, con la diciassettesima giornata (vedi articolo). È la Juventus ad aver fatto più punti, seguita da Atalanta e Inter, ma i bianconeri rispetto alla classifica dello scorso anno solare fanno segnare un netto calo, di ben ventidue punti (con due partite giocate in meno). I nerazzurri, guidati da Spalletti prima e Conte poi, invece ne fanno due in più dal 2018 (dove avevano chiuso a settanta), su trentasei gare anziché trentotto: ben quarantadue solo in questa stagione.



SERIE A – LA CLASSIFICA DELL’ANNO SOLARE 2019

Juventus 79 (36 partite)

Atalanta 72 (36 partite)

Inter 72 (36 partite)

Roma 71 (36 partite)

Lazio 63 (35 partite)

Napoli 59 (36 partite)

Milan 58 (36 partite)

Torino 57 (36 partite)

Bologna 53 (36 partite)

Cagliari 50 (36 partite)

Udinese 43 (36 partite)

Parma 41 (36 partite)

Sampdoria 39 (36 partite)

Sassuolo 37 (36 partite)

SPAL 37 (36 partite)

Fiorentina 32 (36 partite)

Genoa 29 (36 partite)

Empoli 22 (19 partite)

Verona 19 (16 partite)

Frosinone 15 (19 partite)

Lecce 15 (17 partite)

Brescia 14 (17 partite)

Chievo 9 (19 partite)

La Serie A riparte domenica 5 gennaio con la diciottesima giornata di campionato.