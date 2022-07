VIDEO – Inizia la settimana di Skriniar e Bremer: Inter chiara con tutte le parti

Milan Skriniar va, Gleison Bremer arriva? La settimana di mercato in casa Inter si concentrerà in particolare su questa doppia operazione in difesa. La società nerazzurra attende novità sia dal Paris Saint-Germain sia dal Torino dopo aver fatto presente le cifre considerate idonee. Di seguito il video con l’aggiornamento del collega Carmine Rossi per Sky Sport

