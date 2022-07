VIDEO – Bellanova, Inter: «Raoul alla scoperta della sua nuova casa»

L’Inter ha pubblicato sui social network alcuni momenti del terzino Raoul Bellanova all’interno della sede del club nerazzurro.

VIDEO – Di recente Raoul Bellanova, nuovo acquisto dell’Inter, è stato nella sede del club nerazzurro. In quella occasione sono state scattate diverse foto e video in cui il terzino italiano è stato protagonista. In questo filmato condiviso dalla società nerazzurra su Twitter si vede il giocatore sorridente al momento della firma, in posa per le foto e nella sala trofei. Il messaggio dell’Inter nel tweet. “Raoul alla scoperta della sua nuova casa 🔎⚫🔵 #ForzaInter“.

Raoul alla scoperta della sua nuova casa 🔎⚫🔵#ForzaInter pic.twitter.com/I7viAvTyJn — Inter (@Inter) July 11, 2022

Fonte: Twitter Inter