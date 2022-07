Caicedo svincolato dopo il prestito all’Inter è tecnicamente un mistero: i dettagli

Caicedo si ritrova senza squadra dopo aver lasciato l’Inter per fine prestito. Uno scenario surreale a livello operativo, tecnicamente impossibile ma che diventa realtà a causa di un errore dell’entourage che cura gli interessi dell’attaccante ecuadoriano ormai anche ex Genoa

BEFFA CON DANNO – Dal 1° luglio 2022 Felipe Caicedo (vedi focus) non è più un calciatore dell’Inter ma nemmeno del Genoa, incredibilmente. Una combinazione tecnicamente impossibile in un’operazione di fine prestito. Qual è il dettaglio che sfugge? Ripercorriamo le due tappe. Il 29 gennaio l’Inter comunica “di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo […] arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022”. Un’operazione possibile in virtù di un contratto pluriennale. E infatti gli accordi iniziali tra Caicedo e il Genoa prevedono un accordo triennale fino al 30 giugno 2024… ma con un asterisco. Il contratto firmato, in realtà, non è un triennale bensì un annuale fino al 2022 con opzione per altri due anni da far scattare anno per anno. E allora? E allora succede che il Genoa, retrocedendo in Serie B, decide di non esercitare l’opzione per far scattare il primo rinnovo fino al 2023. Così Caicedo si ritrova senza contratto e quindi senza squadra. L’attaccante ecuadoriano fa ricorso, sì. Ma il Collegio Arbitrale del CONI glielo respinge, dando ragione alla società rossoblù. Al danno, quindi, si aggiunge la beffa: Caicedo perde il suo ricco ingaggio e deve anche pagare per essersi trovato senza contratto. Un errore tecnico in sede di stipulazione del contratto. Ma a questo punto tocca porsi un quesito: il prestito semestrale all’Inter era davvero fattibile su queste basi? Tecnicamente il Genoa avrebbe dovuto garantire il rinnovo automatico per poterlo cedere in prestito all’Inter e invece qualcuno – evidentemente – ha “forzato” la normativa. Mistero…