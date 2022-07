Skriniar-PSG, Inter chiara. Si cerca soluzione giusta: la situazione

Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione relativa al futuro di Milan Skriniar, difensore slovacco dell’Inter nel mirino del PSG.

SITUAZIONE – Queste le parole di Gianluca Di Marzio al sito tedesco wettfreunde.net su Milan Skriniar, difensore dell’Inter nel mirino del PSG. «Ogni club sa che l’Inter deve vendere un giocatore, vale a dire un difensore. Lo sanno e hanno offerto 50 milioni di euro più un giocatore, l’Inter non vuole giocatori. Vogliono 70-80 milioni di euro. Ora si tratta di trovare la soluzione giusta per il club che vuole il giocatore e per il club che vuole vendere il giocatore. Penso che succederà. Non so quando, ma l’Inter deve vendere Skriniar perché non vuole vendere Bastoni e perché Skriniar ha solo un anno di contratto e non rinnoverà. Se non vendono Skriniar ora, potrebbero perderlo a febbraio. Penso che sia una questione di giusto prezzo. Il PSG lo vuole e credono di poter concludere questo affare».