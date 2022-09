VIDEO – Il gol di Brozovic in Inter-Torino che vale tre punti da ogni angolazione

Il gol-vittoria di Marcelo Brozovic in Inter-Torino non è solo bello ma è soprattutto pesante. L’1-0 del croato vale tre punti. E può ringraziare per l’assist Nicolò Barella, a sua volta autore di una splendido rete contro la Cremonese (vedi video). Riviviamo il gesto tecnico di coppia da ogni angolazione. Di seguito il video ripreso dai canali ufficiali della società nerazzurra

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]