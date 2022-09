Marchegiani: «Handanovic indiscutibile su 2 fattori! Una dote non da tutti»

Handanovic dopo l’esclusione in Champions League con il Bayern Monaco ha risposto con una grande prestazione contro il Torino (vedi focus). Marchegiani da ex portiere dice la sua sul capitano e numero uno dell’Inter dagli studi di Sky Sport

DOTI – Samir Handanovic ha risposto presente con il Torino dopo l’esclusione con il Bayern Monaco. Luca Marchegiani dice la sua sul portiere dell’Inter: «Su due cose non si può discutere: sulla classe e sulla personalità. Io ero convinto che dopo l’esclusione avrebbe tirato fuori una partita di grande livello. Se guardiano la carriera di Handanovic ci sono stati dei momenti di incertezza sì ma nelle partite importanti difficilmente sbaglia. Anzi, riesce a tirar fuori la parata decisiva quando serve. Una dote che non tutti i portieri hanno. Io penso che un grande club in una stagione in cui si gioca ogni tre giorni abbia bisogna di una gerarchia ma l’allenatore deve dimostrare fiducia anche nel secondo portiere».