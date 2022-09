Di Canio: «Inter frustrata, si nota da una cosa! Quando non ha la palla…»

L’Inter con il Bayern Monaco era reduce dalla sconfitta con il Milan nel derby. Di Canio parla proprio delle sensazioni fornite dalla squadra di Inzaghi contro i bavaresi. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

FRUSTRAZIONE – L’Inter contro il Bayern Monaco secondo Paolo Di Canio era ancora molto provata dalla sconfitta con il Milan: «L’Inter veniva dalla terribile sconfitta con il Milan, è una squadra impaurita onestamente. Sembra essere in apprensione. In possesso ha frenesia e timore di volere la palla ma quando non ce l’ha ha una fottuta paura di prendere gol. Fa falli senza motivo proprio perché è in frustrazione. Non è lucida».